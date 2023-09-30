Зеленский встретился с представителями ведущих оборонных компаний мира

Владимир Зеленский провёл встречу с представителями оборонных компаний США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции и Чехии, прибывших в Киев для участия в первом Международном форуме оборонных индустрий, который открылся 29 сентября.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Отмечается, что собеседники обсудили перспективы партнёрства и совместного производства вооружений, в том числе с учётом военного опыта Украины.

«Воздушный щит и разминирование – это на сегодняшний день два самых больших приоритета для нас», – констатировал Глава государства.

По словам Президента, речь идёт как о средствах противовоздушной обороны, так и о производстве систем предупреждения, разведки и т.п.

«Мы должны это сделать. Это будет полезно не только Украине, но и Европе, для наших соседей», – убеждён Владимир Зеленский.

Также, как отметил Глава государства, Украина заинтересована в производстве дальнобойных ракет и артиллерии с новыми возможностями. По мнению Президента, именно комбинация новейших технологий и военной тактики поможет Украине победить в войне с российским агрессором.

«Именно поэтому мы ставим приоритетом развитие оборонного производства с использованием современных технологий, производства снарядов, ракет, дронов в Украине в сотрудничестве с мировыми лидерами сферы и с использованием нашего опыта их эксплуатации. Украина показала всему миру, что действительно работает, и я думаю, что мы можем делиться этим опытом», – отметил Владимир Зеленский.

Как подчеркнул Глава государства, Украина готова предложить специальные условия компаниям, которые проявят готовность совместно с нашей страной развивать оборонное производство.

«Это будет взаимовыгодное партнёрство. Думаю, что это хорошее время и место, чтобы создать большой военный хаб», – резюмировал Президент.

Одесса News информировала, что в Украине продолжается работа над созданием подводного морского беспилотника «Марічка».

Фото: ОПУ

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