Южная Корея и USAID выделили $5 миллионов на удобрения

Южная Корея вместе с американским агентством USAID объявили о выделении дополнительной помощи в размере 5 миллионов долларов на закупку удобрений для украинского аграрного сектора.

Об этом сообщили в USAID.

«Агентство США по международному развитию (USAID) и Республика Корея объявили о взаимодействии в поддержке аграрного сектора Украины в рамках инициативы AGRI-Ukraine», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что совместная инициатива предусматривает поставку удобрений на сумму $5 миллионов, выделенных МИД Республики Корея, «в целях поддержки украинских фермеров и дополнения сельскохозяйственных поставок, уже предоставленных USAID».

Как сообщала Одесса News, в июле 2023 года администратор USAID Саманта Пауэр посетила Одессу, где объявила о выделении дополнительных $250 миллионов в поддержку инициативы AGRI-Ukraine.

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