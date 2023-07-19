Одессу посетили Посол США в Украине, глава USAID и вице-премьер Кубраков: где были

18 июля Одессу посетили посол США Бриджит Бринк, руководительница Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, которых в поездке сопровождал Вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Мининфраструктуры.

Отмечается, что администратор USAID Саманта Пауэр во время посещения Одесского морского порта объявила, что Соединённые Штаты дополнительно выделят 250 млн. долларов в поддержку агросектора Украины.

Это подтвердила в Тwitter Бриджит Бринк.

«На следующий день после того, как Россия приостановила участие в спасительной Черноморской зерновой инициативе, USAID объявило о выделении дополнительных $250 млн в поддержку аграрного сектора, который является основой экономики Украины и будущего процветания», — написала Бринк.

В пресс-службе USAID сообщили, что средства выделены в рамках Инициативы устойчивости сельского хозяйства в Украине (AGRI-Украина). Этот новый вклад увеличит общий объём ресурсов, вложенных правительством США по инициативе AGRI-Украина, до $350 млн.

По мнению Министерства, американцы видят перспективу в расширении и модернизации Дунайского портового кластера.

«Цифры говорят сами за себя. В прошлом году у нас был общий объём в 16 миллионов тонн грузов. Только за первое полугодие этого года нарастили объём уже до 15 миллионов тонн, а год ожидаем завершить на показателе более 25 миллионов тонн, что составляет более четверти всего товарооборота. Такие цифры стали возможны благодаря запуску дополнительных мощностей и обработке новой номенклатуры грузов», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что начата эксплуатация более 20 новых морских терминалов, в частности, в Ренийском порту открылся контейнерный терминал (до этого времени дунайские порты не обрабатывали контейнеры вообще). В мае этого года установлен абсолютный месячный рекорд грузоперевалки – 3,2 миллиона тонн, и суточный рекорд – 112 тысяч тонн.

Кубраков с американскими гостями обсудили проблемы блокирования Россией зернового коридора и поиска альтернативных путей транспортировки украинской агропродукции.

Как сказал Кубраков, «глубоководные порты заменить сложно. Даже в ограниченном виде за последний год более тысячи судов экспортировали около 33 миллионов тонн украинской агропродукции в 45 стран мира. Из них более 6 миллионов тонн получили страны, страдающие продовольственным кризисом или вообще находящиеся на грани голода. Более 60% процентов агроэкспорта через «зерновой коридор» направлено в страны Азии и Африки. Россия продолжает угрожать миру голодом. Наша глобальная ответственность состоит в том, чтобы этого не допустить».

Как сообщала Одесса News, Россия 17 июля направила Украине, Турции и ООН возражения о продлении зернового соглашения и де-факто прекратила его действие, а также объявила опасным для судоходства район Чёрного моря, где ранее проходил «зерновой коридор».

Фото: Мининфраструктуры

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