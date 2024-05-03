В порту Рени Посол США передала лоцманское судно для нужд АМПУ

Посол США в Украине Бриджит Бринк, заместитель администратора Агентства Соединённых Штатов по международному развитию USAID Изобель Коулман в порту Рени Одесской области передали новое лоцманское судно для нужд Администрации морских портов Украины.

Об этом сообщает в Facebook вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Строительство судна было осуществлено в Украине за средства Агентства USAID.

По информации Кубракова, в ближайшее время это судно приступит к работе в порту Рени.

«Дополнительное судно означает возможность увеличения судозаходов и это один из механизмов Стратегии развития портов Дунайского кластера. Порты Рени, Измаил, Усть-Дунайск в прошлом году взяли на себя треть всего грузооборота. За последние 4 месяца дунайские порты обработали более 5,5 млн. тонн грузов, из которых на экспорт — 4 млн. тонн», — написал Кубраков.

Министр подчеркнул, что возглавляемое им Министерство системно сотрудничает с американскими партнёрами по развитию портового кластера. Благодаря этому сотрудничеству было привлечено оборудование для защиты объектов критической инфраструктуры морских портов, передана специальная техника для грузоперевалки, привлечено дополнительное финансирование для проектов развития логистики в регионе.

Одесса News информировала, что 18 июля 2023 года Одессу посетили Бриджит Бринк, руководительница Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр и Александр Кубраков, акцентируя внимание на оказание помощи в расширении и модернизации Дунайского портового кластера.

Фото: Александр Кубраков/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy