Вьетнамская диаспора помогает социальным учреждениям Одессы и зоопарку

В ходе полномасштабной войны вьетнамская диаспора продолжает помогать социальным учреждениям Одессы, а также поддерживать Одесский зоопарк.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Так, по инициативе Чрезвычайного и Полномочного Посла Вьетнама в Украине и в Республике Молдова Нгуен Хонг Тхакха и при поддержке вьетнамского землячества в зоопарке построен новый вольер для зелёных павлинов.

«Многие вьетнамцы нашли в Одессе свой дом и благополучие. Когда город создаёт хорошие условия для жителей, то и вполне логично, что жители несут ответственность за развитие города», — отметил прибывший в Одессу Посол.

Во время встречи мэра Одессы Геннадия Труханова с Нгуен Хонг Тхакхом на территории Одесского зоопарка вьетнамская диаспора продемонстрировала свои национальные традиции и культуру.

Мэр Одессы поблагодарил всех участников мероприятия и вьетнамский народ, отметив важность заботы о братьях наших меньших, особенно во время войны. Также мэр отметил, что начатая до вторжения реставрация Одесского зоопарка обязательно продолжится после нашей Победы.

Геннадий Труханов наградил Чрезвычайно и Полномочного Посла отличием Одесского городского головы «Благодарность».

Одесса News информировала, что в 2017 году Украина в лице Государственного предприятия «Черноморское морское пароходство» (Бласко) владело 38% корпоративных прав в порту «Лотос» (Хошимин, Вьетнам). В 2019 году Министерство инфраструктуры Украины рассматривало возможность развития этого порта с украинским участием.

Фото и видео: «Одесса»

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