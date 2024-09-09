Зачем в Одессу прибыли специалисты по судмедэкспертизе и криминалистике

Современные направления развития судебной экспертизы и криминалистики обсудили в Одессе представители Национального и региональных институтов судебных экспертиз, Национальной академии наук Украины и профильных вузов.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, в конференции приняли участие заместитель министра юстиции Украины Андрей Гайченко, мэр Одессы Геннадий Труханов, представители исполнительных органов Одесского горсовета, руководители силовых и правоохранительных структур.

Отмечается, что Геннадий Труханов приветствовал участников встречи, подчеркнув неслучайность выбора места проведения научно-практической конференции: Одесса имеет стратегическое географическое положение, здесь расположены многочисленные университеты и научные учреждения, занимающиеся исследованиями в области права и экспертизы.

Также Одесский городской голова отметил важность повышения стандартов, в частности, путём внедрения новейших технологий в судебную экспертизу и криминалистику.

«Экспертиза не только помогает решать юридические вопросы, но и обеспечивает правду, которая нам так необходима, чтобы противостоять российскому терроризму. Зло должно быть наказано!», – сказал мэр Одессы.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года представители одесской полиции принимали участие в учебном туре в Японии для представителей криминалистических подразделений.

Фото: «Одесса»

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