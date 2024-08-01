Труханов: «Ни я, ни горсовет не имеют отношения к переименованию улиц в Одессе»

В рамках закона о деколонизации Одесский городской совет должен был в течение шести месяцев переименовать улицы, площади, парки и т.д, названия которых связаны с Российской империей и СССР. 27 апреля это право, согласно закона, перешло к областной госадминистрации, хотя у мэрии таких полномочий никто не отбирал.

29 июля Одесская облгосадминистрация обнародовала список 84 новых топонимов в Одессе и 22 в области. Большой резонанс, в частности, вызвало возвращение исторических названий Думской площади (Биржевая), переулку Чайковского (Театральный), Пушкинской улице (Итальянская).

Переименование ряда улиц, названных именами писателей советского периода — Паустовского, Бабеля, Ильфа и Петрова и других — вызвало неоднозначную реакцию общественности, в соцсетях.

На третий день после опубликования этого списка Одесский городской голова отреагировал резким заявление на своём Telegram-канале.

«О резонансных переименованиях в городе, которые произошли на днях: 1. Ни я, как городской голова, ни городской совет не имеют к этому никакого отношения. 2. Пока у нас были полномочия, мы выполнили все требования закона о «деимпериализации». 3. Исходя из логики «деколонизаторов», мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком – это «обнуляет» наш город. 4. Для отмены переименования и сохранения нашего исторического и культурного наследия Одесский городской совет вынужден принять все предусмотренные законом меры», — кратко изложил Труханов своё отношение к происходящему с переименованием улиц в городе.

Одесса News информировала о переименовании в июле 2024 года трёх одесских улиц в честь павших украинских воинов: бывшего переулка Короленко в переулок Игоря Балмагии (28-летнего младшего сержанта, погибшего в 2023 году на передовой), бывшей улицей Толбухина в улицу Георгия Липского, одесского зоозащитника, активиста общественной организации «Закон Природы», сложившего голову в бою в августе 2022 года в Херсонской области, бывшую улицу Академика Воробьёва в улицу Виталия Нестеренко, старшего лейтенанта, погибшего 4 октября 2023 года во время выполнения боевого задания по освобождению левого берега Днепра.

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