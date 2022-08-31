В бою за Украину погиб одессит Георгий Липский, светлая ему память

В Херсонской области 29 августа погиб волонтёр зоозащитной организации «Закон Природы» из Одессы Георгий Липский.

Он воевал в рядах Вооружённых сил Украины против российских оккупационных войск, — сообщила руководитель организации Яна Титаренко.

«Жорик, я тысячу раз говорила вам, как сильно я вас, балбесов, люблю, сказала бы ещё миллион раз, чтобы увидеть тебя снова…», — написала Яна.

С 24 февраля Липский вступил в ряды ВСУ, а уже в июне выполнял задачи на Херсонском направлении.

В 2020 году Георгий Липский баллотировался в Одесский городской совет как представитель партии «Национальный корпус» по округу №1 в Киевском районе Одессы.

Как сообщала Одесса News, 29 августа Кодыма простилась с защитником Украины Русланом Костенко, который погиб на Донбассе.

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