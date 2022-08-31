Отделались лёгким испугом: в Одессе рухнул балкон

В доме №6 по Екатерининской улице в Одессе днём 30 августа обрушился балкон одной из квартир на втором этаже.

Как сообщает издание «Думская», массивная конструкция приземлилась на крышу кафе, расположенного на первом этаже. К счастью, крыша выдержала. В результате происшествия никто не пострадал.

Отмечается, что на место происшествия приехал кран, с помощью которого рабочие пытались снять упавший балкон с крыши пристройки.

Причины обрушения устанавливают эксперты.

Кстати. Дом №6 по Екатерининской улице — жилой дом Посохова, построенный в 1851 году архитектором Черкуновым, является памятником архитектуры местного значения. Квартира, частью которой является упавший балкон, находится в частной собственности.

Как сообщала Одесса News, в июне 2020 года в Одессе на улице Ясной произошёл обвал дома, который построили в 1912 году.

Фото: Думская

Видео: Град

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