Здание бывшего кинотеатра «Одесса» выставлено на продажу

Памятник архитектуры – здание бывшего кинотеатра “Одесса” 1909 года постройки архитектора Тимофея Янчиса — выставлен на продажу.
Об этом передаёт корреспондент Одесса News.
Разрушающееся неэксплуатируемое здание предлагают к продаже по сниженной цене. Если раньше за него просили 4 млн долларов, то теперь 2,2 млн.
Собственник здания так и не смог организовать в нём бизнес и не готов инвестировать в реконструкцию или реставрацию.
В риэлторских агентствах в трёхэтажном здании предлагают разместить торговый центр. Общая его площадь составляет 3900 кв. метров.
Изначально в здании располагалось Экономическое общество офицеров.
Как сообщала Одесса News, рабочие завершают установку ограды у фасада Одесской областной филармонии, где вскоре начнётся её реставрация.
Фото: Old.Odessa.Ua, Одесса News/Александр Александров
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