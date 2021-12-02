Одесса прихорашивается перед новогодними праздниками

В Одессе начались работы по украшению центральной части города новогодней светодиодной иллюминацией.

Об этом передаёт корреспондент Одесса News.

Специалисты-электромонтёры украшают Приморский бульвар иллюминационными конструкциями, обновляют разноцветную иллюминацию, прикреплённую к деревьям на Приморскои бульваре.

По данным КП «Одесгорсвет, всего планируется обновить Duralight – 991 метр иллюминационной ленты и String – 1900 метров, в цехах предприятия ремонтируют, обновляют и создают различные новогодние персонажи и украшения.

В светодиодные новогодние огни «оденутся» ул. Дерибасовская, Горсад, ул. Пушкинская, Екатерининская и Думская площади. Работы завершатся к 19 декабря – Дню Святого Николая.

Как сообщала Одесса News, Коммунальное предприятие «Одесгорсвет» объявило тендер на установку светящихся новогодних украшений на Думской площади, за которые готово заплатить 2 630 500 гривен.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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