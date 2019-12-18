19 декабря в Одессе засияет главная новогодняя ёлка

19 декабря в 16:00 на Думской площади для одесситов и гостей города проведут праздничное мероприятие ко Дню Святого Николая.

В ходе праздника состоится торжественное открытие главной новогодней ёлки города.

В программе мероприятия: выступления детских творческих коллективов учебных заведений коммунальной собственности территориальной громады Одессы, развлекательная шоу-программа и угощение сладостями.

Также в этот день откроются главные ёлки и пройдут концертно-развлекательные программы для детей во всех районах Одессы.

— в Приморском районе – в 16:00 возле районной администрации, в 17:00 — на ул. Дерибасовской;

— в Малиновском районе — в 14:00 в парке культуры и отдыха им. М. Горького;

— в Суворовском районе — в 16:00 у здания районной администрации;

-в Киевском районе – в 16:00 у здания районной администрации.