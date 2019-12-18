За десять лет из Украины выехали 4 миллиона человек

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет привёл данные по миграции, согласно которым с 2010 года за границу уехали и остались там почти 4 млн украинцев.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, обнародовав соответствующий график.

«Делюсь одним из важнейших графиков Украины. Данные по миграции с 2010 года. А также неожиданный вывод, который можно сделать на его основании», — отметил он.



Так, отметил Дубилет, с 2010 года за рубежом осталось почти 4 миллиона украинцев.

«Миграция носит ярко выраженный циклический характер. Постоянный тренд — вверх. Исключение — в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учёта миграции на оккупированных территориях», — отметил чиновник.

В то же время, по его словам, безвизовый режим существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. «Я это объясняю тем, что произошло перераспределение — люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере официально) и больше — в Европу. Что ж, будем делать всё, чтобы экономика росла быстрее, и у украинцев было меньше поводов выезжать из дома», — подытожил Дубилет.