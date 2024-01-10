Нардеп из Одессы Гончаренко станет президентом комитета ПАСЕ по миграции

Народный депутат Украины от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко станет президентом одного из комитетов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом 10 января в Telegram заявил сам нардеп.

«Я стану президентом Комитета ПАСЕ по миграции и беженцам», – написал Гончаренко.

По его словам, решение уже принято и будет формально утверждено на январской сессии ПАСЕ.

«Впервые в истории ПАСЕ украинец станет президентом миграционного комитета. Это очень важно. Особенно, когда миллионы украинцев живут в Европе», – пояснил Гончаренко.

Нардеп добавил, что благодаря президентству в комитете он станет членом Бюро ПАСЕ – руководящего органа ассамблеи. Гончаренко поблагодарил европейских коллег за поддержку и доверие.

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года Алексей Гончаренко заявил об открытии уголовного производства из-за обнаружения прослушки у него дома.

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