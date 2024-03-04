Президент ПАСЕ осудил российскую дроновую атаку на Одессу

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос осудил последнюю атаку России на Одессу.

Об этом глава ПАСЕ написал в соцсети Х, сообщает Укринформ.

«Я решительно осуждаю атаку беспилотника на Одессу, которая привела к жертвам и разрушениям. Россия будет привлечена к ответственности за все преступления, совершённые в Украине», – написал Русопулос.

Как сообщала Одесса News, ночью 2 марта российская армия совершила атаку БпЛА по Одессе. Беспилотник попал в многоэтажное здание спального района города. Часть подъезда из 18 квартир разрушена.

Погибли 12 человек, пятеро из них — дети: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Серёжа, которому в июле должно было исполниться 10 лет. Пятерых удалось спасти.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy