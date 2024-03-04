Одесские пограничники задержали «уклонистов», попавших в земляной ров

Пограничники Измаильского отряда задержали двух мужчин у границы в Болградском районе Одесской области.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

На опубликованном видео видно, что двое мужчин бежали по дороге. По данным ГПСУ, они попытались преодолеть противотранспортный ров.

«Спустились в него, а вылезти уже не смогли. Правоохранители наблюдали за ними некоторое время с воздуха и затем протянули руку помощи», – говорится в сообщении.

На задержанных составили административные протоколы. Их судьбу будет решать суд, отметили в ГПСУ.

Одесса News информировала, что пограничники регулярно задерживают мужчин, пытающихся незаконно уехать из Украины через госграницу в Одесской области. В частности, в феврале 2024 года передвижение шести нарушителей вблизи приднестровского сегмента украинско-молдовской границы было зафиксировано фотоловушками и дроном охранников госграницы Подольского отряда.

Фото и видео: Госпогранслужба

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