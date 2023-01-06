И вновь уклонисты от армии: в Одесчине пограничники закрыли ещё один канал

Пограничники Одесского отряда ликвидировали канал незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста.

Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.

Отмечается, что «билет» в новую жизнь уклонисту обходился в 3600 долларов США.

Организовал «миграционную» схему многодетный житель Одесской области. Он гарантировал мужчинам беспрепятственный выезд за пределы Украины при наличии якобы «законных» штампов о пересечении государственной границы в документах. К реализации своих планов привлёк 29-летнего перевозчика, чтобы быстрее и качественнее выполнять работу для своих «клиентов».

«Миграционный путь горе-призывников должен был пролегать вне пунктов пропуска в Республику Молдова, где «клиентов» должен был встречать другой мужчина, который и получал средства за побег за границу. Правоохранители установили, что уклонисты находили предложение получить «билет безопасного путешествия за границу» в закрытом телеграм-канале. Благодаря слаженным действиям правоохранителей преступная схема была разоблачена», — говорится в сообщении.

В настоящее время фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Отмечается, что незаконно покинуть Украину с начала действия военного положения пытались 12 тысяч мужчин, 15 человек погибли при попытке пересечь границу.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 2-х участников организованной группы по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Им грозит тюремный рок до 9 лет.

Фото и видео: Госпогранслужба

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