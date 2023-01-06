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В Оперном театре представят самую красивую музыкальную сказку «Изумрудный город»

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Одну из самых красивых музыкальных сказок – «Изумрудный город» – покажут в Одесском театре оперы и балета 8 января.

Эта знакомая всем с детства история посвящена маленькой девочке Элли из Техаса и её приключениям в Волшебной стране.

В постановке прозвучит музыка Джузеппе Верди, Жоржа Бизе, Вольфганга Амадея Моцарта, Джоаккино Россини, Николая Римского-Корсакова, Пьетро Масканьи и других композиторов.

Длительность постановки 2 часа.

Приходите к 15.00.

Стоимость билетов – 70-300 грн. Их можно купить здесь.

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