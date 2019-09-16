В Одессе покажут легендарное ирландское танцевальное шоу

Легендарное танцевальное шоу, входящее в тройку лучших ирландских шоу современности, покажут в Одессе 17 сентября.

Невероятная энергия движения, отточенность и синхронность, сочетание народных элементов с современными ритмами мегаполиса – всё это делает «Rhythm оf the Dance» одним их самых популярных и востребованных шоу в мире: ежегодно артисты дают более 200 представлений во всех точках земного шара.

Шоу любят в различных городах Европы. «Rhythm оf the Dance» каждый раз возвращается на лучшие площадки города по просьбам истинных ценителей ирландских танцев и каждый раз собирает стопроцентные аншлаги. Шоу посмотрели уже более двух миллионов зрителей.



В течение двух часов артисты с помощью выразительного танца расскажут историю своей страны и познакомят с её лучшими музыкальными традициями – от зажигательной джиги до лирической баллады, сделавшими шоу знаменитым во всём мире. «Rhythm оf the Dance» – лидер в мире ирландского танца, стремящийся сохранить чистоту его традиций, и в то же время представить танец в самом современном виде.

«Rhythm оf the Dance» – это танцы, музыка, театр, импровизация, современные спецэффекты и потрясающий сценический свет, всё вместе поражающее своим масштабом и мастерством. Зрителей ждет феерический коктейль из самобытных кельтских мелодиё, фирменного ирландского степа, живой музыки и завораживающего пения солистов.

Легендарное танцевальное представление «Rhythm оf the Dance» приедет в Одессу в рамках мирового турне, которое приурочено их 20-летию.

Начало в 19:00 в помещении Театра оперы и балета.

Билеты можно купить здесь.