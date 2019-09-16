На минувшей неделе в Одессе родились 4 двойни и ещё 170 крох

За прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 178 новорожденных, что на 30 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Население Одессы за неделю пополнили четыре двойни, сообщается на официальном сайте города.

«Количественное преимущество на минувшей неделе осталось за новорожденными мальчиками, которых появилось на свет 98 — на 19 больше, чем на предыдущей неделе. Также за неделю увидели свет 80 маленьких одесситок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидерство по числу принятых родов на прошедшей неделе принадлежит городскому роддому №7, где появились на свет 63 младенца.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц в Одессе ведут четыре городских роддома из пяти: №1, №2, №5 и №7. В родильном доме №4 до 1 октября проводятся ежегодная плановая дезинфекция и косметический ремонт.