Мир не сможет достичь коллективной иммунизации от COVID в 2021 году

Мир не сможет достичь коллективной иммунизации от коронавируса в 2021 году, поэтому жители некоторых стран всё ещё будут оставаться незащищёнными от этой болезни.

Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

«Мы не сможем достичь коллективной иммунизации в 2021 году. В некоторых странах будут оставаться незащищённые люди. Поэтому мероприятия должны соблюдаться в то время, как вакцинация проводится среди наиболее уязвимых людей, и мы начинаем включать другие слои населения», — заявила она.

Сваминатан отметила, что не стоит забывать о мерах по предотвращению распространения COVID, которые необходимо будет соблюдать минимум до конца года.

По данным Worldometers, в мире по состоянию на утро 12 января число больных COVID-19 составило 91 339 544 человека. При этом 65 349 477 человек выздоровели, 1 953 419 пациентов умерли.

Наибольшее количество больных в США, Индии и Бразилии. На 17-м месте — Украина.

Как сообщала Одесса News, на 5 января в 30 странах мира 12 миллионам человек привили вакцину от COVID-19.