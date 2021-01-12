В одесских больницах свободны 235 коек для госпитализации пациентов с COVID-19

По последним данным, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 235 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, что, по информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на 12 января в Одессе зарегистрированы 34 182 случая COVID-19, в т.ч. за последние сутки — 115.

По данным на 12 января, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 155 пациентов с COVID-19, из них 33 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находятся 122 пациента, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 19 человек с подозрением на COVID-19.

49 пациентов с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 11 человек — в ГКБ №10, 72 человека — в городской больнице №5, семь детей — в детской городской больнице №3.

За прошедшие сутки зарегистрированы пять новых случаев COVID-19 у детей (три мальчика и две девочки), все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровел 231 житель Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 26 115 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 7 487 одесситов.

По состоянию на 13:00 11 января амбулаторное лечение на дому в режиме самоизоляции проходит 7 261 одессит с COVID-19 в состоянии, не требующем госпитализации в стационар.

За весь период эпидемии в Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы получили лечение 12 268 пациентов с пневмонией. В настоящее время под наблюдением семейных врачей ЦПМСП находятся 964 больных пневмонией — это пациенты, требующие особенного внимания и постоянного мониторинга со стороны лечащего врача.

Также Центрами первичной медико-санитарной помощи ведётся наблюдение за лицами, контактными по COVID-19. Всего с начала регистрации заболеваемости под наблюдение семейных врачей переданы 26 845 контактных лиц. Из них у 21 634 человек уже закончился период карантина, они здоровы и сняты с изоляции. За последнюю неделю самоизоляция закончилась у 1 861 человека.

Продолжают работу пять мобильных бригад Центра неотложной медицинской помощи для забора биоматериалов и тестирования на COVID-19 у находящихся на амбулаторном лечении и самоизоляции пациентов. За весь период мобильными бригадами выполнены 7 804 выезда, в ходе которых проведено 14 156 обследований.

Процент выздоровления от COVID-19 в Одессе на сегодня составляет 76% (показатель по Украине в целом — 71%).

Одесские медики отмечают, что в последнее время наблюдается снижение общего количества госпитализаций пациентов с COVID-19. Однако при этом отмечена тенденция к увеличению удельного веса пациентов с тяжёлым течением COVID-19, которые нуждаются в интенсивной терапии.

Опорные стационары Одессы по COVID-19 в достаточном количестве обеспечены медикаментами, средствами индивидуальной защиты, дезсредствами и антисептиками.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области за сутки 314 заболели, 21 умерли от COVID-19.