COVID-19 в Украине: За сутки обнаружили 1 197 новых случаев

По состоянию на 30 июля в Украине лабораторно подтверждено 68 794 случая COVID-19, за сутки — 1 197 новых.

Об этом сообщается на специальном ресурсе Аппарата СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

В течение суток зафиксировано 23 смерти. Всего в Украине зарегистрировано 1 673 смерти от COVID-19.

Выздоровели – 37 394 человека (+760 пациентов за сутки).

Сейчас болеют 29 727 человек.

Больше всего новых случаев заболевания выявлено во Львовской области — 131 (всего от начала эпидемии 9 379), городе Киеве — 199 (8131), Ривненской области — 105 (5942).

Ни одного нового случая не зафиксировано в Херсонской области.

Как сообщала Одесса News, Украина по состоянию на 30 июля занимает 33-ю позицию в списке стран с наибольшим количеством больных коронавирусом.