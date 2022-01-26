За последнюю неделю в Одессе родились 174 малыша

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 174 новорожденных, в числе которых одна пара близнецов.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

«Новорожденные мальчики на прошедшей неделе одержали количественное преимущество над девочками – на свет появились 94 маленьких одессита и 80 юных одесситок», — говорится в сообщении.

Пальма первенства по числу принятых родов на минувшей неделе принадлежит городскому родильному дому №1 – здесь увидели свет 50 новорожденных.

Отмечается также, что в одесском ковидном роддоме №2 лежит 21 беременная и роженица с коронавирусом.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 239 новорожденных.

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