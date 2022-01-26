В Одесском Доме-музее Блещунова показ театральных костюмов

В Одесском муниципальном музее личных коллекций имени Блещунова выставка театральных костюмов под названием «Театрально-масочный режим».

Это совместный проект Одесского театрально-художественного колледжа и Дома Блещунова.

«Мы подготовили театральные костюмы ввиду праздничной тематики: именно в эти дни традиционно проходили балы, маскарады, карнавалы. Поэтому приглашаем в Дом Блещунова всех, кто хочет почувствовать вместе с нами эту загадочную и романтическую атмосферу», — сказала куратор проекта, преподаватель колледжа Анна Лагунова.

Посетители увидят костюмы знакомых персонажей: Червонную Королеву из «Алисы в Стране чудес», Утку и Павлина из «Гадкого утёнка», китайский костюм к опере “Турандот” Джакомо Пуччини, костюм к пьесе “Пигмалион” Бернарда Шоу и многие другие.

Выставка продлится до 8 февраля.

Фото: Facebook/Одесский музей Блещунова

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