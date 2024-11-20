В Одесском оперном прозвучит «Реквием» Верди

24 ноября в Одесском театре оперы и балета пройдёт концерт MESSA DI REQUIEM.

Это произведение, написанное 150 лет назад, поразительно созвучно настоящему, ведь Украина ежедневно проживает реквием в глубине сердца, чтит погибших защитников, склоняя головы перед памятью невинных жертв.

Гениальная оперная ипостась Верди в «Реквиеме» раскрылась в полную силу. Каждый из солистов выполняет развёрнутые арии, виртуозные по исполнению и потрясающие по содержанию. Это произведение трогает: одни называют его большим воззванием к Предвечному Отцу в попытке преодолеть крик отчаяния перед лицом смерти, другие – мощной медитацией.

«Реквием» Верди – выстраданная мысль, страх и одновременно вера и надежда человека. Поэтому, в какой бы водоворот тёмных эмоций нас не погружал окружающий мир, надо верить в свет и в гармоничный план Творца, где каждому событию — своё время, каждому преступнику — своё возмездие, а каждой невинной душе — светлая память.

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 16 часам.

Продолжительность концерта 1 час 25 минут.

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