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В Одесском театре музкомедии прозвучат лучшие мировые хиты

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Лучшие мировые хиты в исполнении симфонического оркестра Black Sea Orchestra прозвучат 5 ноября со сцены Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного.

Вы услышите композиции из репертуара Adele, Beyonce, Billie Eilish, Lara Fabian и мегапопулярных Imagine Dragons, Metallica, Evanescence, OE (с соло на скрипке) и много других крутых хитов!

Дирижёр оркестра: Олеся Пистова.

Адрес театра: ул. Пантелеймоновская, 3.

Стоимость билетов от 250 гривен. Их можно купить здесь.

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