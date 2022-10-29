Одесская теннисистка Екатерина Байндль пробилась в полуфинал турнира в Испании

Теннисистка из Одессы Екатерина Байндль (Козлова) пробилась в полуфинал турнира ITF W100 в испанском городе Лас-Франкезас-дель-Вальес.

Об этом сообщает XSPORT.

В четвертьфинале Байндль обыграла в двух сетах испанку Андреа Ласаро Гарсию – 2:0 (6:3, 6:0).

Для выхода в полуфинал одесской теннисистке понадобилось чуть больше часа. Байндль сделала пять брейков и не проиграла ни одного гейма на собственной подаче.

«Это была первая официальная очная игра теннисисток», — говорится в сообщении.

Екатерина проведёт второй полуфинал в сезоне на уровне ITF. В июле она дошла до финала на турнире W60 в Монпелье.

Как сообщала Одесса News , в декабре 2021 года 28-летняя теннисистка Екатерина Козлова, родившаяся в Николаеве, но последние годы проживающая в Одессе, вышла замуж за бывшего немецкого хоккеиста, ныне тренера, Михаэля Байндля.

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