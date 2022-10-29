В бою за Украину погиб житель Одесской области Виктор Горбан, светлая ему память

На войне погиб ещё один военнослужащий, уроженец села Новые Трояны Городненской громады Одесской области сержант Горбан Виктор Михайлович.

Об этом сообщает Болградская райгосадминистрация.

Защитник погиб 7 октября во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности и независимости Украины. Свой последний бой сержант встретил в Донецкой области.

12 июня военнослужащий отметил свой юбилей – 50 лет.

Прощание с погибшим прошло 18 октября в с.Новые Трояны.

Как сообщала Одесса News, на фронте российско-украинской войны погиб уроженец Одесской области из Авангардовской тергромады Геннадий Кудряшов.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Болградская РГА

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