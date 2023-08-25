Мэр Одессы встретился с морпехами бригады им. контр-адмирала Михаила Остроградского

В канун Дня Независимости Украины мэр Одессы Геннадий Труханов приехал к военнослужащим 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

Как сообщает Tеlegram-канал «Одесса. Официально», среди военнослужащих этой бригады немало представителей Одессы и области, которые неоднократно доказывали свою отвагу и мужество на поле боя.

От всех одесситов Геннадий Труханов передал морским пехотинцам слова глубокой благодарности и уважения.

Мэр Одессы вручил военным отличия, грамоты и ценные подарки, а также передал квадрокоптеры, крайне необходимые на передовой.

Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова в июне 2023 года передал одесской бригаде ТРО грузовик повышенной проходимости КрАЗ.

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