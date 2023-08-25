Украина внесла производителей сигарет Marlboro и Winston в перечень спонсоров войны

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны две ведущие табачные компании мира – Philip Morris International и Japan Tobacco International.

Об этом сообщило НАПК.

Philip Morris International – американская глобальная табачная компания, которая продаёт свою продукцию более чем в 180 странах мира. Самые известные марки: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (табачные стики для электронной системы нагревания табака IQOS).

В России Philip Morris International представлена двумя аффилированными компаниями: АО «Филип Моррис Ижора» в Ленинградской области и АО «Филип Моррис Кубань» в Краснодаре, а также организацией ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» с филиалами примерно в 100 городах страны.

Доля рынка торговых марок Philip Morris International в России в 2019 году составляла 30,1%. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет, отметило НАПК. Сейчас совокупный объём инвестиций Philip Morris International в РФ превышает $2 млрд.

Вторая компания, Japan Tobacco International, – лидер табачного рынка в России (доля рынка – около 34,9%). Она является одной из крупнейших FMCG-компаний в стране по объёму продаж. В портфель компании на российском рынке входят международные бренды Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie и российские марки «Донской табак», Kiss, Play, «Пётр I», «Тройка» и другие.

Также Japan Tobacco International – крупнейший инвестор и ведущий налогоплательщик в российской табачной индустрии. За последние 20 лет инвестиции Japan Tobacco International в экономику РФ превысили $4,6 млрд.

Как сообщала Одесса News, антироссийские санкции США распространяются на суверенный госдолг РФ, 44 финансовых учреждения, пять судов, а также нескольких представителей кремлёвской элиты и их родственников.

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