Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом, во время которого поблагодарил за поддержку Украины.

Об этом Глава государства сообщил в Теlegram.

«Провёл переговоры с президентом США Джозефом Байденом и поблагодарил его за поздравление с Днём Независимости», — написал Зеленский.

Он отметил, что США взяли на себя ведущую роль в консолидации глобальной поддержки Украины.

«Это решающее лидерство позволило нашу борьбу и направило дугу истории в сторону добра. Вместе мы доказываем, что свобода и независимость достойны того, чтобы за них бороться. Я благодарю за это президента Байдена, Конгресс США и всех американцев. Вы можете рассчитывать на Украину в защите наших общих ценностей», — подчеркнул Зеленский.

По сообщению пресс-службы Белого дома, Байден и Зеленский в телефонном разговоре 24 августа обсудили возможности ускорения поставок истребителей F-16 Киеву.

«Президенты Байден и Зеленский обсудили начало подготовки украинских лётчиков на истребителях и обеспечение ускоренного разрешения от США другим странам на передачу их истребителей F-16 Украине после завершения обучения пилотов для того, чтобы повысить её обороноспособность», – сообщили в Белом доме.

Байден в очередной раз подтвердил, что США будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», а также «выразил восхищение храбростью и самопожертвованием украинского народа, борющегося за свою свободу и своё безопасное будущее».

Как сообщала Одесса News, США одобрили передачу Украине американских истребителей F-16 от Дании и Нидерландов после завершения обучения украинских пилотов.

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