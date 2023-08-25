Мэр Белгород-Днестровского снят с должности

Григорий Мельниченко, которого СБУ задержала по подозрению в краже в особо крупных размерах, снят с должности председателя Белгород-Днестровского районного совета.

За такое решение проголосовали 23 депутата райсовета при необходимом минимуме в 22 голоса.

Новый глава райсовета пока не избран.

Одесса News информировала, что Григория Мельниченко — зятя экс-губернатора Одесской области Сергея Гриневецкого подозревают в хищении катера Государственной экологической инспекции Юго-Западного региона стоимостью более 2,5 млн гривен.

Ранее суд уже отстранил Мельниченко от должности.

Григорий Мельниченко, кроме того, давно воюет с руководством национальных парков, желая без помех охотиться в природных угодьях, застраивал берега Днестра.

12 августа суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в пять миллионов гривен. По данным СМИ, вскоре Мельниченко видели в одесской кальянной.

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