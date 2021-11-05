С 8 ноября невакцинированные сотрудники будут отстранены от работы

Работодатели до 8 ноября должны предупредить работников, которые согласно приказу Минздрава подлежат обязательной профилактической вакцинации и отказываются вакцинироваться от COVID-19 об отстранении от работы.

Об этом сказал и.о. председателя Госслужбы Украины по вопросам труда Игорь Дегнера, пишет Укринформ.

«Статья 46 кодекса законов о труде говорит, что работодатель может и обязан отстранить работника, который уклоняется или отказывается от профилактической прививки. С точки зрения самого процесса отстранения от работы необходимо зафиксировать факт отказа работника от прохождения прививки или фактически уклонения. Такая обязанность подкреплена и существенным уровнем ответственности. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответственность в размере от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн за нарушение норм и положений, в том числе и тех, которые предусмотрены законом о защите населения от инфекционных болезней. Поэтому работодателю необходимо заранее, до 8 ноября, предупредить работника о последствиях, которые могут быть, если работник уклоняется и не информирует работодателя о том, что он прошёл хотя бы первый этап прививки, если предусматривается прививка в два этапа», — рассказал Дегнера.

Также, по его словам, работодатель должен предоставить работнику всю информацию и при необходимости содействовать в прохождении такой вакцинации.

Необходимая информация о пунктах вакцинации и работе мобильных бригад по вакцинации от COVID-19 доступна на сайте Министерства здравоохранения.

Кроме того, по словам Дегнеры, должен быть издан приказ по предприятию и доведён до сведения работника под подпись.

«В приказе соответственно должно быть указано, что такое отстранение происходит до устранения причин, приведших к нему. То есть фактически до подтверждения прохождения вакцинации. Согласно законодательству такое отстранение не подлежит оплате на тот период, на который работник отстранён», — сообщил чиновник.

В то же время, комментируя вопросы дистанционной работы для определённых категорий работников, Дегнера отметил, что дистанционная, надомная работа или работа в режиме гибкого времени – это только режимы работы.

«Нет исключения, в каком режиме работы работает работник. Законодательство предусматривает, что работодатель должен эту категорию отстранить», — сказал Дегнера.

В то же время он подчеркнул, что непрохождение обязательной профилактической прививки не является основанием для увольнения.

«Работодатель не имеет права увольнять работника, который отказался или уклоняется от обязательной или профилактической прививки», — сказал Дегнера.

По словам главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина, не могут быть отстранены от работы лица, имеющие противопоказания — абсолютные или временные — к вакцинации и предоставили соответствующее медицинское заключение здравоохранения.

“Сейчас эта форма справки №028 находится на утверждении центральных органов исполнительной власти, в справке не будет указываться диагноз. Руководитель учреждения может на законных основаниях потребовать предъявления именно такого заключения. Если противопоказания временные, то такое медицинское заключение, такая справка, будет выдаваться на определённый промежуток времени – от 3 или более месяцев. И после того, как срок действия такой справки истечёт, человек должен получить прививку”, — сказал Кузин.

По его словам, эта справка будет введена уже с понедельника.

Также не будут отстраняться работники, получившие одну дозу вакцины против COVID-19.

Кузин добавил, что сейчас в пунктах вакцинации для тех людей, которые там вакцинируются, есть возможность как получить справку по форме 063 о проведении одной прививки, так и после вакцинации загрузить приложение «Дія» и сгенерировать жёлтый COVID-сертификат.

Кстати. В соответствии с приказом Минздрава обязательным прививкам против COVID-19 подлежат работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений и учебных заведений.

Как сообщала Одесса News, 3 ноября, в крупных городах Украины, в т.ч. в Одессе проходили акции противников вакцинации от COVID-19.

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