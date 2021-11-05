Как нардеп Лерос публично оскорбил Зеленского

Депутаты парламентской фракции от партии «Слуга народа» обратились в регламентный комитет Верховной рады Украины, потребовав дать оценку поведению внефракционного депутата Гео Лероса, который 4 ноября с трибуны сессионного зала оскорбил Президента страны Владимира Зеленского.

Об этом сообщают Аргументы и факты.

«4 ноября во время назначения Алексея Резникова на должность министра обороны Гео Лерос прибег к публичным оскорблениям и непристойным жестам в адрес президента Украины. Такое поведение недопустимо в сессионном зале парламента. Требуем от регламентного комитета дать оценку и вынести решение о поведении народного депутата Гео Лероса», – сказано в заявлении фракции.

Перед голосованием по вопросу о назначении Резникова на пост главы Минобороны Лерос взял слово для выступления. «Я хочу вам сказать, что я не боюсь говорить правду! Вы можете сколько угодно натравливать на меня свои правоохранительные органы, клепать дело, но я не боюсь говорить правду! Вы главный предатель в стране!» – заявил депутат Зеленскому. После этого спикер парламента Руслан Стефанчук отключил микрофон депутата, а Лерос показал президенту непристойный жест и ушёл с трибуны.

Кстати. Лерос был внештатным советником Зеленского до марта прошлого года. Глава государства уволил его после того, как парламентарий выступил против консультативного совета в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины с участием представителей республик Донбасса. Также в отношении Лероса возбуждено два уголовных дела – о покушении на обман суда и о разглашении государственной тайны.

Фото из открытых источников

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