Одесский боксёр Юрий Захареев вышел в финал Чемпионата мира в Сербии

Боксёр из Одессы Юрий Захареев (весовая категория до 71 килограмма) вышел в финал чемпионата мира по боксу в сербском Белграде

Об этом сообщает Xsport.

В полуфинале Юрий Захареев победил Сархана Алиева (Азербайджан).

«Захареев весь бой отработал первым номером и был более точен в частых разменах. Как итог – закономерная победа единогласным решением судей 19-летнего украинца – 29:28, 29:28, 30:27, 30:27, 29:28», — говорится в сообщении.

В финале Захареев будет боксировать с россиянином Вадимом Мусаевым. Поединок за «золото» состоится 6 ноября.



Как сообщала Одесса News, уроженец Белгород-Днестровского района Одесской области Юоий Захареев в мае 2021 года получил за сври спортивные достижения от Федерации бокса Одессы квартиру в ЖК «Пространство на Радостной».

Фото: fbu.org.ua

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