Аккерманский боксёр получил в подарок квартиру и $10 тысяч

21 мая в рамках проведения всеукраинского чемпионата в городе Белгороде-Днестровском была проведена церемония награждения чемпиона мира по боксу, уроженца Белгород-Днестровского района Одесской области Юрия Захареева.

Как сообщает издание «Бессарабия Inform», на награждение прибыли руководитель боксёрской федерации страны Виктор Продивус и мэр Виталий Граждан. Поздравления принимал и наставник Юрия Захареева — заслуженный тренер Украины Игорь Юрескул.

«Сегодня мы собрались для того, чтобы наш чемпион почувствовал, что такое победа… Это пример для молодёжи, для того, чтобы они занимались спортом. Неважно каким, главное, чтобы это было для состояния души, для своего здоровья, для успокоения своих родителей и для нашего общества. Чтобы они были узнаваемыми не только в Украине, а и во всём мире», — сказал Продивус, вручив Захарееву сертификат на 10 тысяч долларов США.

Кроме того, президент областной федерации бокса Халид Мусаев передал чемпиону подарочный сертификат на квартиру в одной из одесских новостроек.

От президента федерации Белгород-Днестровского района Юрию достался в дар планшет iPad Max.

Желали спортсмену побить рекорд всемирно известного Василия Ломаченко и привезти с Олимпиады три золотых медали.

«Мы ещё завоюем лицензию на Олимпиаду и покажем там хороший результат», — пообещал собравшимся Юрий Захареев, являющийся также двукратным чемпионом Европы и шестикратным чемпионом Украины.

Городской голова Аккермана получил боксёрскую перчатку с автографом боксёра.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий встретился с чемпионом мира и определил ему ежемесячную стипендию.

Фото: Бессарабия Inform

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