Одесский хулиганский ансамбль «Коммуна Люкс» зовёт на первый сольный концерт

Музыкальный кооператив «Коммуна Люкс» из Одессы (прежде известный как «Деньги Вперёд») – хулиганский ансамбль, образованный в 2014 году из родных и приёмных сыновей Одессы-Мамы, проводит свой первый сольный концерт в новом качестве.

Пережив турбулентность карантинного периода и трансформацию основного состава, в 2021 коллектив поднимает паруса для новых сцен.

Концерт Коммуна Люкс в Одессе состоится 18 июня, в 20:00, Двор Scena (ул.Жуковского, 43).

Вы услышите самых азартных игроков южного полушария Украины.

Как и приличествует настоящему одесскому дворику, в программе имеются фирменные кушанья: казан ароматной ухи, тюлька и королевский форшмак. Давно вы имели такое застолье? На концерте — почти живая рыба!

Стоимость билетов 100 гривен. Их таки можно купить здесь.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod