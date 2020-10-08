В Одесском Доме клоунов может произойти всё, что угодно

В Одессе, как известно, может произойти всё, что угодно. Даже такие невероятные события, которые происходят в комедии «Одесский подкидыш», тоже могут произойти. И вообще, если вы приехали в Одессу и ни разу не рассмеялись, значит, вам подсунули билет в другой город.

Автор пьесы — известный одесский писатель и драматург Георгий Голубенко своими произведениями, как например, «Старые дома», «Блеск и нищета Молдованки» и других, сумел рассмешить уже не одно поколение зрителей. Книга его прозы «Рыжий город» или «Новые одесские рассказы» сразу же стала бестселлером среди русскоязычного населения всей планеты.

Но времена меняются, меняется даже одесский юмор, который становится более тонким и интеллигентным.

Вот тут-то Голубенко и написал своего «Подкидыша» — гротескную комедию-притчу.

Притча о том, что человек живёт только до тех пор, пока способен любить. А чтобы полюбить, нужно просто приглядеться к кому-нибудь из окружающих, а заодно и к самому себе.

— Ну что же здесь смешного? — спросите вы.

А вот попробуйте! Обхохочетесь и будете смеяться аж до тех пор, пока будете приглядываться.



Дата и время начала: 10 октября, суббота, 19:00.

Место проведения: Дом клоунов.

Цена билетов от 180 до 350 гривен. Их можно купить здесь.