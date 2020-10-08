Из зала суда: одесскому судье-взяточнику дали 9 лет тюрьмы in absentia

7 октября судья Хозяйственного суда из Одесской области Павел Меденцев заочно (in absentia) приговорён к 9 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества за получение взятки в размере 570 тысяч гривен.

Такое решение вынес Высший антикоррупционный суд, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Тelegram.

«Высший антикоррупционный признал виновным заочно судью Хозяйственного суда Одесской области Павла Меденцева в получении взятки. Ему назначили 9 лет тюрьмы и полную конфискацию имущества», — говорится в ссобщении.

Правда, с сожалением отмечается, что сам Меденцев скрывается, поэтому рассмотрение происходило в его отсутствие.

Как сообщается, средства, найденные у Меденцева во время обыска в сумме 250 000 гривен, конфискованы.

Следствие установило, что в 2014 году Меденцев требовал и получил 570 000 гривен от предпринимателя — директора частного предприятия — за положительное для того решение суда. Деньги фигурант получил в три этапа, дважды — непосредственно в служебном кабинете.

Отмечается также, что приговор может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС.

В САП отметили, что судебное разбирательство по делу осуществлялось , то есть в отсутствие обвиняемого, который скрывается.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2016 года Указом Президента Украины № 401/2016 «Про увольнение судей» от занимаемой должности освобождён судья хозяйственного суда Одесской области Павел Меденцев «в связи с нарушением присяги судьи» согласно п.5 ч.5 ст.126 Конституции Украины.