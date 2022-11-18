Окружной суд Гааги огласил решение по делу о катастрофе малазийского самолёта в 2014-м

17 ноября Окружной суд Гааги огласил решение по делу о катастрофе пассажирского самолёта компании Malaysia Airlines рейса MH17, упавшего в 2014 году на Донбассе.

Заседание с переводом на украинский транслировало Общественное, пишет Гордон.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса «Бук» с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолёта комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что «Бук» прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооружённых сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолёта отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: «министр обороны» группировки «ДНР», гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава «ГРУ ДНР», гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчинённый, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела «ГРУ ДНР» Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Единственный из четверых обвиняемых, кто принимал участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов. Остальные отказались давать показания по этому делу.

Прокуратура запросила для всех фигурантов дела пожизненные сроки.

Суд Гааги на заседании 17 ноября объявил, что только пожизненное тюремное заключение будет достаточным наказанием для россиян Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко, которые признаны виновными в крушении рейса MH17 в 2014 году.

Решение огласил судья Хендрик Стейнхейс: «Доказанная вина и причинённый вред настолько серьёзные, что может применяться только максимальный срок наказания – то есть пожизненное заключение. Суд осознаёт, что такой приговор не может сократить страдания родственников жертв, но они могут найти утешение в том, что теперь доказана вина тех, кто ответственен за совершение преступления», – подчеркнул он.

Стейнхейс добавил, что любое наказание с ограниченным сроком тюремного заключения будет непропорциональным причинённому вреду.

В течение 14 дней обвиняемые могут обжаловать решение суда. По истечении этого срока, – если не будет подана апелляция, – приговор вступит в силу.

Президент Украины Владимир Зеленский считает важным решение суда Гааги, но подчёркивает необходимость привлечь к ответственности заказчиков преступления. Об этом он написал в Twitter 17 ноября.

«Важное решение суда в Гааге. Первые приговоры виновным в сбитии MH17. Но необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что безнаказанность ведёт к новым преступлениям. Должны развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства – и тогдашние, и нынешние – будет неизбежным», – заявил он.

В российском МИД, комментируя приговор суда в Гааге, заявили, что имел место «политический заказ» и что голландская прокуратура «всячески старалась» представить Россию стороной этого процесса, однако Россия это отрицает.

«Суду же была отведена роль статиста, задачей которого являлись подгонка соответствующей доказательной базы под обвинительный приговор и пренебрежение противоречащими ему фактами. Как мы видим, голландская Фемида справилась со своим заданием», – говорится в заявлении.

В России считают, что на суд оказывалось «беспрецедентное давление» со стороны политиков Нидерландов, представителей прокуратуры и СМИ. МИД РФ заявил, что суду «навязали политически мотивированный итог».

МИД России заявил, что суд учитывал показания анонимных свидетелей и материалы «от заинтересованной стороны», а для анализа якобы выбирались только материалы, которые должны были подтвердить «навязанную Гаагой версию». В России уверены также, что суд не разобрался в том, откуда была запущена ракета.

«Судебное разбирательство в Нидерландах имеет все шансы стать одним из самых скандальных в истории судопроизводства со своим обширным перечнем странностей, неувязок и сомнительных доводов обвинения, которые тем не менее легли в основу вердикта», – заявили в МИД России.

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