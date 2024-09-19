Подозреваемому в убийстве Фарион продлили содержание под стражей

Галицкий районный суд Львова на два месяца продлил срок содержания под стражей Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

«По ходатайству прокуроров Львовской областной прокуратуры Галицкий районный суд города Львова продлил меру пресечения подозреваемому в умышленном убийстве Ирины Фарион. Он будет находиться под стражей без права на залог ещё 60 суток», — говорится в сообщении.

Адвокат Зинченко Игорь Сулима просил суд изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства слежки. Пока же он собирается подавать апелляцию на решение суда.

Перед началом заседания Зинченко заявил, что будет просить, чтобы его и дальше держали под стражей, и отметил: если с ним что-то случится, то это не он нанёс себе вред.

Суд продлил срок досудебного расследования по делу до 26 января 2025 года.

Одесса News информировала, что вечером 19 июля во Львове неизвестный выстрелил в Ирину Фарион. Вскоре она скончалась в больнице. 25 июля предполагаемого подозреваемого задержали в Днепре. 26 июля 2024 года Галицкий райсуд Львова избрал меру пресечения 18-летнему Зинченко, подозреваемому в убийстве Ирины Фарион, в виде 2 месяцев под стражей без права внесения залога. Дочь погибшей и сторона защиты потерпевших потребуют переквалификации обвинения, а именно — замены части первой статьи об умышленном убийстве на вторую, предусматривающую возможность пожизненного заключения.

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