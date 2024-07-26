Подозреваемого в убийстве Фарион нашли в Днепре, привезли во Львов

25 июля в Днепре задержан подозреваемый в убийстве экс-нардепа Ирины Фарион.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

В МВД рассказали, что задержанный – 18-летний житель Днепра, во время подготовки к преступлению он арендовал не менее 3-х квартир во Львове. Следствие считает убийство заказным, а задержанного – исполнителем.

После завершения процессуальных действий в Днепре доставят во Львов, сообщила в комментарии «Украинской правде» спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец.

«Сейчас в городе Днепр завершаются процессуальные действия, связанные с задержанием предполагаемого нападавшего. По месту его жительства продолжаются обыски. После этого задержанный будет доставлен во Львов для проведения дальнейших следственных действий», – рассказала Максимец.

УП опубликовала фото подозреваемого в убийстве Фарион.

По данным источников СМИ в правоохранительных органах, подозреваемый житель Днепра приехал во Львов на поезде, а после убийства покинул город таким же способом.

Отмечается, что к совершению преступления он готовился с мая.

Как указали в Офисе генпрокурора в Telegram, задержанному готовится сообщение о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и «решается вопрос об избрании меры пресечения».

Доказательная база, которая была собрана правоохранителями в деле об убийстве Ирины Фарион, достаточная для того, чтобы подозреваемому было предъявлено соответствующее обвинение. Об этом 25 июля в эфире национального телемарафона сообщил глава МВД Игорь Клименко. Видеозапись опубликована в Facebook ведомства.

«Мы проследили его движение, передвижение, мы проследили, как он переодевался, каким образом менял походку, каким образом менял маршруты передвижения, как минимум он менял три раза места жительства», – рассказал Клименко.

Отвечая на вопрос, откуда мужчина в 18 лет мог знать, как нужно скрываться, Клименко отметил, что следствие ответит на все вопросы.

«Но, например, панаму, которая на нём была, он приобрел ещё в мае 2024 года. Это задокументировано также, как и всю остальную одежду, – указал глава МВД. – Он готовился как минимум два месяца к совершению этого преступления. А может быть, и других преступлений, но это уже покажет следствие во время проведения соответствующих следственных и процессуальных действий».

При этом Клименко констатировал, что «преступление это раскрыто».

«Мы рассматриваем те версии, которые озвучивали: это и возможный российский след, и общественная деятельность, и личная неприязнь. Все эти версии остаются. Конечно, они могут быть дополнены ещё какой-то четвёртой версией, но это уже покажет следствие», – подчеркнул министр.

Одесса News информировала, что Фарион известна своими скандальными заявлениями по поводу русского языка. 5 ноября 2023 года она заявила в эфире программы «5 канала» «Рандеву с Яниной Соколовой», что такой категории, как «русскоязычное население Украины», нет. На вопрос ведущей о русскоязычных бойцах бригады «Азов», которые защищали Мариуполь и продолжают защищать Украину от РФ, экс-нардеп ответила, что у них не достаточно дисциплины, а значит, «это не армия, а сброд» и назвала русскоязычных бойцов сил обороны Украины «москворотыми быками».

Её слова вызвали возмущение украинцев. Экс-нардепа резко критиковали в соцсетях. После её высказываний уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в полицию и СБУ, отметив нарушение со стороны Фарион равноправия граждан, что наказывается в соответствии со ст. 161 Уголовного кодекса.

Студенты «Львовской политехники» призвали правоохранительные органы проверить заявления языковеда относительно нарушения статьи об «оскорблении чести и достоинства военных ВСУ».

В Министерстве образования и науки Украины заявили, что поддерживают требования студентов не сотрудничать с людьми, не уважающими защитников и защитниц Украины.

После этого Фарион стала участником ещё одного скандала. Она опубликовала скриншот электронного письма с открытыми персональными данными студента из Крыма, выступившего в защиту украинского языка. 13 ноября стало известно, что оккупанты его обнаружили и им «занимается» оккупационный «центр борьбы с экстремизмом» российского министерства внутренних дел. Фарион, комментируя это, заявила, что «против неё распространяют провокацию».

15 ноября стало известно, что Фарион уволили из университета «Львовская политехника». Это произошло после того, как Служба безопасности Украины возбудила против неё уголовное дело. Фарион в ответ подала в суд на «Львовскую политехнику» из-за увольнения. В июне она через суд вернулась в вуз.

Вечером 19 июля 2024 года во Львове из огнестрельного оружия стреляли в Фарион. Когда она вышла из дома, мужчина 20–25 лет подбежал и выстрелил в голову. Через несколько часов во Львовской ОВА сообщили, что Фарион умерла, несмотря на усилия медиков.

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