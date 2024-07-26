Более 90% украинцев гордятся своим гражданством.

Об этом на пресс-конференции в Укринформе во время презентации результатов социологического опроса сообщил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

«По данным последнего опроса, 91% респондентов ответили, что очень или скорее гордятся украинским гражданством.В 2015 году таких было меньше — 68%, ещё меньше было в 2010 и 2000 годах - по 62%. Гордятся украинским гражданством 95% жителей западного региона, 93% обитателей центрального региона, 92% обитателей южного региона и 83% обитателей восточного региона", - произнё с Мищенко.

Он отметил, что высока доля тех, кто гордится государственными символами Украины. Так, 64,1% опрошенных ответили, что гордятся Государственным флагом Украины, 63,5% – Государственным гербом Украины, 60,9% – Государственным гимном Украины. При этом относятся положительно к флагу Украины 31,7%, к гербу – 33%, к государственному гимну 29,5%.

«Также 65% украинцев гордятся государственным языком, а 51% — денежной единицей Украины. Эти показатели значительно превышают те, которые были до начала полномасштабной агрессии, хотя несколько ниже аналогичных показателей 2023 года», — отметил Мищенко.

По данным опроса, почти 53% опрошенных связывают (отождествляют) себя с Украиной. В 2006 году таких было 31%, в 2013 – 44,5%. 28% респондентов связывают себя с тем населённым пунктом, где живут, 13% — с регионом, 0,1% респондентов ответили, что до сих пор связывают себя с Россией, 1,6% — с Советским Союзом, 2,6% — с Европейским Союзом.

Как свидетельствуют результаты опроса, в 2024 г. 94,7% респондентов по национальности, этнической принадлежности идентифицируют себя как украинцы/украинки. В 2000 году таковых было 72%. В 2021 году – 87,3%.

61% опрошенных в 2024 году считают, что демократия является наиболее желанным государственным устройством для Украины. 14,8% отметили, что при определённых обстоятельствах авторитарный режим был бы лучше демократического. Для 12% не имеет значения государственный строй.

50,5% считают, что народовластие в Украине важнее строгого порядка, противоположное мнение имеют 21,2% опрошенных. 28% опрошенных ответили, что им сложно определиться по этому вопросу.

Также в рамках опроса респондентов спрашивали: готовы ли они испытывать определённые материальные трудности ради личной свободы и гарантий соблюдения гражданских прав или готовы уступить последние ради собственного благосостояния. Так, 24% опрошенных отметили, что в обмен на собственное благосостояние готовы уступить государству долю своих прав и гражданских свобод. 47% не готовы этого сделать, 29% не определились с ответом.

75% опрошенных относят себя к украинской культурной традиции, 14,4% – к общеевропейской.

Также 54% ответили, что через 20-25 лет в Украине будет властвовать украинская традиция, 19% считают, что общеевропейская, а 15,6% — что в разных регионах будут царить разные культурные традиции.

69,5% респондентов заявили, что свободно владеют украинским языком, 27% указали, что их уровня достаточно, чтобы общаться на бытовом уровне, лишь 2,2% отметили, что плохо понимают украинский язык. При этом родным назвали украинский язык 78% опрошенных, для 13% родным и украинский, и русский языки, для 6% — русский.

Для сравнения с прошлыми исследованиями, в 2013 году украинский язык родным назвали 48%, русский – 26%, оба языка – 23%. Дома на украинском общаются 70% опрошенных, 17% — и на украинском, и на русском, 11% — на русском. 71,6% вне дома общаются на украинском языке, 20% — на обоих языках, 7,6% — на русском.

Для 78% опрошенных Россия ассоциируется с регрессом и отсталостью, 17,7% затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос был проведен Центром Разумкова в рамках Программы содействия общественной активности «Присоединяйся!», финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляемой Pact в Украине с 6 по 12 июня 2024 г. Всего было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет.

Одесса News информировала, что 47,4% украинцев, проживающих на подконтрольной украинским властям территории, считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.

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