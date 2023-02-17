Одесский стадион «Черноморец» теперь называется «Чорноморець»

16 февраля в Одессе на стадионе «Черноморец» «дерусифицировали» вывеску с названием стадиона «Черноморец».

Смену вывески подметила «Думская».

Надпись на фасаде главного здания стадиона сменили с русской на украинскую. Название «Черноморец» заменили на «Чорноморець», — говорится в сообщении.

На трибунах стадиона надписи «Одесса» и «Черноморец» с русских на украинские заменили в прошлом году.

Кстати. Стадион «Черноморец» – самый большой на юге Украины. Количество зрительских мест – 34164. Открыли его в 1936 году, с того времени его реконструировали пять раз.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года на здании железнодорожного вокзала станции «Одесса-Главная» закрыли баннером барельефы с изображением звезды Героя Советского Союза и орден Ленина, а также заменили название станции «Одесса» на «Одеса».

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