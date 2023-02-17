Дефицита электромощности в Одессе нет, но отключения всё равно будут

Уже ровно неделю в Одесской области работают графики отключений света в тестовом режиме.

За 7 дней в среднем свет был у жителей Одессы 19 часов в сутки, у жителей области – 22 часа, — информирует ДТЭК «Одесские электросети».

Отмечается, что в пятницу, 17 февраля, потребление электроэнергии на уровне рабочего дня, но несколько ниже, чем в четверг. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует на протяжении всей рабочей недели и пока не прогнозируется.

Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления.

«Работают все виды электростанций в энергосистеме. Преимущественно в дневные часы активно работают электростанции из возобновляемых источников энергии. Импорт электроэнергии незначителен в результате стабилизации электроснабжения в стране», — информирует НЭК «Укрэнерго».

Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в Одесской области на сегодняшний день не применялись. Но при росте потребления возможно применение отключений.

В Одессе из-за повреждённой инфраструктуры всё еще есть сетевые ограничения.

Из-за увеличения активности бизнеса потребление света в Одессе растёт. Во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений. Ремонтные бригады «Укрэнерго» работают непрерывно над устранением сетевых ограничений в Одесской области, вызванных значительными повреждениями основного оборудования подстанций, неоднократно атакованных ракетами и дронами россиян.

Также продолжаются аварийно-восстановительные работы на всех других повреждённых объектах магистральных сетей «Укрэнерго» для устранения сетевых ограничений, передачи необходимого объёма электроэнергии от генерации потребителям и повышения надёжности питания.

«Укрэнерго» напоминает, что более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская, Луганская и Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных территориях юга также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций.

Одесса и Одесский район получили 30 дополнительных МВт электроэнергии благодаря генераторам от ДТЭК и Минэнерго.

«29 генераторов от этих энергетических компаний получили объекты критической инфраструктуры Одессы. Это водоканал, канализационное хозяйство, теплоэнергетика, больница и т.д. Установка генераторов на этих предприятиях позволила дополнительно высвободить 30 МВт электроэнергии для нужд бытовых клиентов при отключениях света. Этого объёма достаточно для обеспечения светом около 6 тысяч домохозяйств», — пишет ДТЭК.

На складе компании осталось ещё 18 генераторов. Их скоро также получат социально-важные предприятия Одессы. Таким образом, бытовые потребители Одессы и Одесского района ещё больше времени будут со светом.

Как сообщала Одесса News, проблему со снабжением электроэнергией в Одесской области Укрэнерго обещает решить в ближайшие недели, если не будет новых обстрелов и аварий.

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