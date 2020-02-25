Кому в Одессе 25 февраля отключат свет

АО «Одессаоблэнерго» предупредила о запланированном на 25 февраля отключении электричества на территории Одессы.

Так, с 9:00 до 19:00 света не будет в домах по следующим адресам:

— ул. 1-я линия, 7, 124, 2/130, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 174, 187, 202, 224, 248, 257, 258, 270;

— 12-я Суворовская, 9;

— 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги (полностью);

— 3-я линия (Лиманчик), 6;

— 3-я Суворовская, 132, 135, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223, 6/196;

— 30-я линия, 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245;

— 5-я Суворовская (полностью);

— 9-я линия Дачи Ковалевского, 12;

— Академика Королёва, 22, 28, 30, 32, 34;

-Дача Ковалевского, 102, 103, 105, 107, 119, 132, 134, 142, 142/217, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 103/6, 103/3, 103/7, 103/14, 132а, 153/13, 111н, 103/5, 103/4, 103/13а13, 142/43, 111л, 111к, 142/5, 103/17, 103/18а, 111о, 144/10, 111ф, 103/18, 144д, 111п, 111р, 103/12, 103/16;

— Ореховая, 196;

— переулок Ковалевского, 9;

— ул. Пишоновская, 1, 6;

— Просвещения (бывшая Правды), 1/33165, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 1/11, 210, 1/24, 1/1, 1Z03, 1/7, 1/3, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255.

С 9 до 17:00 электроснабжение будет прекращено на Итальянском бульваре, 1/1.

Как сообщала Одесса News, «Одессаоблэнерго» объясняет столь частые для одесситов так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.