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  3. Кому в Одессе 16 июня отключат свет

Кому в Одессе 16 июня отключат свет

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В связи с проведением запланированных и аварийных ремонтных работ по модернизации электросети 16 июня в Одессе запланировано очередное отключение электроснабжения в ряде жилых домов.

Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».

Отключение электроэнергии будет произведено в этот день по таким адресам: 

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Академическая:  16, 16А, 16Б, 16В 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Амундсена:  1А, 2, 2/1, 2/2, 2а, 4, 8, 8/1, 8а 11:00
16 июня		 14:00
16 июня		 Заплан.
Амбулаторный переулок:  2, 4, 5, 6, 6а, 6Б, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11/1, 11/2, 11/А, 13, 17 11:00
16 июня		 14:00
16 июня		 Заплан.
Архитекторская:  24 1:51
16 июня		 2:16
16 июня		 Авария
Байдукова:  1, 2, 2а, 3, 3А, 5, 7 11:00
16 июня		 14:00
16 июня		 Заплан.
Бассейная:  4 11:00
16 июня		 19:00
16 июня		 Заплан.
Бассейный 1-й переулок:  10, 12, 13, 16, 17, 17а, 19, 21, 23 11:00
16 июня		 19:00
16 июня		 Заплан.
Бассейный 2-й переулок:  2, 4, 6, 8, 12, 16, 18 11:00
16 июня		 19:00
16 июня		 Заплан.
Бассейный 3-й переулок:  19, 21, 23, 23а 11:00
16 июня		 19:00
16 июня		 Заплан.
Белякова переулок:  1, 2, 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2А, 2/10, 4, 21, 22 11:00
16 июня		 14:00
16 июня		 Заплан.
Бисквитный переулок:  16 9:00
16 июня		 20:00
16 июня		 Заплан.
Боженко:  1, 3, 5, 6, 6Б, 7, 8, 9, 11 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Болгарская:  63, 65, 67, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 82/84, 83, 84, 85, 86, 90 11:00
16 июня		 19:00
16 июня		 Заплан.
Болгарская:  1, 5, 7, 8, 9, 10, 11/13, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 40, 63, 65, 67, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 82/84, 83, 84, 85, 86, 90 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Бочарова Генерала:  13, 21А 15:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Бочарова Генерала:  13, 21А 9:00
16 июня		 11:00
16 июня		 Заплан.
Бочарова Генерала:  21 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Ватманский переулок:  1, 2, 4, 5, 6 11:00
16 июня		 19:00
16 июня		 Заплан.
Ватманский переулок:  1, 2, 4, 5, 6 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Ветрогонова:  16, 16а, 17, 18, 18а, 18б, 19, 19а, 21, 24, 26, 27, 27а, 27б, 29, 30, 31, 33, 33а 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Винниченко Владимира улица:  26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 49, 49а 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Вильямса Академика переулок:  75, 77, 81, 81/1, 81/2, 81/3, 83, 87 1:51
16 июня		 2:16
16 июня		 Авария
Водопроводная:  1, 2/4, 3, 3А, 5, 5а, 6, 7, 11 11:00
16 июня		 19:00
16 июня		 Заплан.
Водопроводная:  1, 2/4, 3, 3А, 5, 5а, 6, 7, 11 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Вознесенский переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 11:00
16 июня		 19:00
16 июня		 Заплан.
Водопроводный 1-й переулок:  4, 6, 7, 9, 10, 12, 13 11:00
16 июня		 19:00
16 июня		 Заплан.
Водопроводный 1-й переулок:  4, 6, 7, 9, 10, 12, 13 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Водопроводный 2-й переулок:  2, 4 11:00
16 июня		 19:00
16 июня		 Заплан.
Водопроводный 2-й переулок:  2, 4 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Гарина улица:  8, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Гагарина переулок:  20 9:00
16 июня		 19:00
16 июня		 Заплан.
Героев Обороны Одессы:  48, 52, 52А, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 15:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Героев Обороны Одессы:  48, 52, 52А, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 9:00
16 июня		 11:00
16 июня		 Заплан.
Дача Ковалевского:  1, 1б, 2, 2/3, 2/14, 3 11:00
16 июня		 14:00
16 июня		 Заплан.
Дача Ковалевского:  83/5 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Авария
Дальневосточная улица:  5, 5А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19б 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Добровольского проспект:  120, 122, 124 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Жолио-Кюри улица:  22, 22а, 68, 70авт34 15:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Жолио-Кюри улица:  22, 22а, 68, 70авт34 9:00
16 июня		 11:00
16 июня		 Заплан.
Жолио-Кюри улица:  24А 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Запорожская:  15, 15А, 15В 11:00
16 июня		 19:00
16 июня		 Заплан.
Запорожская:  2, 4/8, 8А, 9, 10, 12, 15, 15А, 15В, 16, 18, 19, 19*, 192, 1984 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Змиенко Всеволода переулок:  1, 2, 2-а, 2б, 3, 3а, 4, 4/1а, 6, 7, 22 11:00
16 июня		 14:00
16 июня		 Заплан.
Золотой берег:  1, 1-А, 2, 4, 4А, 4Б, 5, 5-А, 5А, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9/4, 9/5, 9/7, 9/8, 9А, 9/10, 9/14, 9А5, 10, 10а, 12, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/1, 21А, 21Б, 22, 24/26, 25, 25А, 28, 29, 30, 30/1, 30/2, 30/7, 30/8, 30Б, 30/10, 30/11, 31, 33, 35, 35а, 35б, 37, 96 11:00
16 июня		 14:00
16 июня		 Заплан.
Ильфа и Петрова улица:  55, 55/2 1:51
16 июня		 2:16
16 июня		 Авария
Канатная улица:  130, 132 9:00
16 июня		 20:00
16 июня		 Заплан.
Княжеская улица:  8, 12, 13, 14, 14з, 15, 16, 17 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Коблевская улица:  10/12, 14, 14/16, 18, 20 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Ковалевского спуск:  1, 1А, 1В, 8, 10 9:00
16 июня		 20:00
16 июня		 Заплан.
Королёва Академика:  100, 100/1 1:51
16 июня		 2:16
16 июня		 Авария
Крылова:  6А, 7, 8, 9, а, 10, 10а, 11, 11А, 12, 12а, 13, 14, 14а, 14б, 17, 18, 18-1, 18/2, 18-4, 19, 19-2, 21, 21-2 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Крымская:  54, 56, 58 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Краснослободская:  37, 41, 43, 45, 53А, 53-Б, 58, 59, 60, 62, 64, 68а, 78 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Кузнецова Капитана:  69, 79, 80, 85, 89, 89а, 91А, 91Б, 93, 95, 97, 99, 108 15:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Кузнецова Капитана:  69, 79, 80, 85, 89, 89а, 91А, 91Б, 93, 95, 97, 99, 108 9:00
16 июня		 11:00
16 июня		 Заплан.
Лазарева Адмирала:  3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13/1, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 22А, 24 11:00
16 июня		 19:00
16 июня		 Заплан.
Лазарева Адмирала:  3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13/1, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 22А, 24 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Леваневского:  3/2, 5, 7, 7-9, 7А, 11 11:00
16 июня		 14:00
16 июня		 Заплан.
Леонова улица:  57 9:00
16 июня		 19:00
16 июня		 Заплан.
Леси Украинки:  45, 47, 49, 78, 80, 80Б, 82, 82Б, 84, 84А, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122 15:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Леси Украинки:  45, 47, 49, 78, 80, 80Б, 82, 82Б, 84, 84А, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122 9:00
16 июня		 11:00
16 июня		 Заплан.
Леваневского переулок:  1, 2, 2а, 3/1, 11 11:00
16 июня		 14:00
16 июня		 Заплан.
9-я Линия (посёлок Котовского):  19, 20, 20А, 22, 23, 24 15:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
9-я Линия (посёлок Котовского):  19, 20, 20А, 22, 23, 24 9:00
16 июня		 11:00
16 июня		 Заплан.
10-я Линия (посёелок Котовского):  15, 20 15:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
10-я Линия (посёлок Котовского):  15, 20 9:00
16 июня		 11:00
16 июня		 Заплан.
11-я Линия (посёлок Котовского):  18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 15:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
11-я Линия (посёлок Котовского):  18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 9:00
16 июня		 11:00
16 июня		 Заплан.
12-я Линия (посёлок Котовского):  19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24 15:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
12-я Линия (посёлок Котовского):  19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24 9:00
16 июня		 11:00
16 июня		 Заплан.
14-я Линия (посёлок Котовского):  13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23 15:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
14-я Линия (посёлок Котовского):  13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23 9:00
16 июня		 11:00
16 июня		 Заплан.
22-я Линия (посёлок Котовского):  2, 4 15:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
22-я Линия (посёлок Котовского):  2, 4 9:00
16 июня		 11:00
16 июня		 Заплан.
Люстдорфская дорога:  125, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125а, 125/А2 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Авария
Ляпунова переулок:  3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 7:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Манежная:  28, 30, 32, 34, 36 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Марсельская:  22, 24 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Маршала Жукова:  12, 14 0:35
16 июня		 0:51
16 июня		 Авария
Махачкалинская:  9, 11 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Матросский спуск:  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 9:00
16 июня		 20:00
16 июня		 Заплан.
Маячный переулок:  1, 3, 3/1, 3А, 5, 7, 9.2 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Авария
Магистральная улица:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6В, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 12-А, 12б, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18-А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28-А, 29, 30, 31, 31/4, 31А, 31Б, 31В, 31В/1, 31г, 31д, 31Е, 31з, 31К, 31Л, 31Н, 31а7, 33, 33/2, 33а, 33б, 33а4, 34, 35, 35/2, 35а, 36, 37, 37А, 38, 39А, 42, 42а, 44, 46, 48, 50а 9:00
16 июня		 19:00
16 июня		 Заплан.
Мечникова:  120, 122, 128 11:00
16 июня		 19:00
16 июня		 Заплан.
Мечникова:  63 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Мичманский переулок 2:  2 11:00
16 июня		 14:00
16 июня		 Заплан.
Мясоедовская:  40, 42, 44 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Нескучная улица:  52, 52А, 52А14, 57, 59 9:00
16 июня		 19:00
16 июня		 Заплан.
40-летия Обороны Одессы улица:  2 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Ольгиевская улица:  16/18, 24, 25, 27 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Пастера улица:  22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 7:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Пишоновская:  12/1 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Прохоровская:  51, 53, 55, 57, 59, 61 11:00
16 июня		 19:00
16 июня		 Заплан.
Прохоровская:  51, 53, 55, 57, 59, 61 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Рыбачья улица:  1, 3, 3/1 11:00
16 июня		 14:00
16 июня		 Заплан.
Слепнёва переулок:  1, 4 9:00
16 июня		 20:00
16 июня		 Заплан.
Софиевская:  2б, 4, 4/6, 6, 46 7:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Сосюры улица:  1, 1а, 55, 57, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 76а, 78, 80, 82 9:00
16 июня		 19:00
16 июня		 Заплан.
Столбовая:  20, 20А, 22, 24, 24а, 24Б, 24/11, 26 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Старосенная площадь:  3, 5, 7, 13, 15, 15А 11:00
16 июня		 19:00
16 июня		 Заплан.
Суперфосфатная улица:  1/2, 3, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 9А, 9б, 12, 13, 14, 16, 16А, 17а, 17Б, 18, 19, 21, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40, 40А 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Тираспольское шоссе:  21, 23, 25А, 27 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Тимирязева 1-й переулок:  5 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Авария
Тимирязева 3-й переулок:  1, 2, 2а, 3, 4, 4/1, 5, 5а, 5б/1, 6, 7, 7а, 8, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 8Д, 8Е, 8Є, 10, 10а, 10-Б, 10-В, 12, 14 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Авария
Тимирязева 4-й переулок:  3, 4, 5, 7, 9, 10 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Авария
Тимирязева 5-й переулок:  1, 2, 3, 5, 6, 6/2, 6а, 7, 9, 9а, 10 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Авария
Узкий переулок:  1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 5б, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 13, 14, 14Г 11:00
16 июня		 14:00
16 июня		 Заплан.
Училищная улица:  22, 26 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Фестивальный:  1А, 2, 3, 4, 11, 12 11:00
16 июня		 14:00
16 июня		 Заплан.
Фонтанская дорога:  114, 118, 165, 165/7, 173, 173/2 11:00
16 июня		 14:00
16 июня		 Заплан.
Фонтанская дорога:  165, 165/16 9:00
16 июня		 12:00
16 июня		 Заплан.
Хмельницкого Богдана:  31, 33, 64, 66 11:00
16 июня		 19:00
16 июня		 Заплан.
Хмельницкого Богдана:  23, 25, 27, 29, 31, 33, 52, 54, 58, 64, 66 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Цветаева Генерала:  1, 1/26 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Черняховского:  12, 12А, 12Б, 12В, 16, 18 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Заплан.
Шишкина улица:  58/1, 58/2, 60, 63, 63А, 63в 9:00
16 июня		 17:00
16 июня		 Авария
Яхненко Семёна:  1, 2/3, 2/3/а, 2/3/б, 2/3/в, 2/3/г, 2/11, 2/11а, 2/11б, 2/11в, 2/12, 2/12а, 2/14, 2/14а, 2/15, 2/18, 2/18А, 2/18Б, 2/19/а, 2/19/б, 2/19/в, 2/19/г, 2/19/д, 2/19/е 11:00
16 июня		 14:00
16 июня		 Заплан
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