Кому в Одессе 16 июня отключат свет

В связи с проведением запланированных и аварийных ремонтных работ по модернизации электросети 16 июня в Одессе запланировано очередное отключение электроснабжения в ряде жилых домов.
Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».
Отключение электроэнергии будет произведено в этот день по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Академическая: 16, 16А, 16Б, 16В
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Амундсена: 1А, 2, 2/1, 2/2, 2а, 4, 8, 8/1, 8а
|11:00
16 июня
|14:00
16 июня
|Заплан.
|Амбулаторный переулок: 2, 4, 5, 6, 6а, 6Б, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11/1, 11/2, 11/А, 13, 17
|11:00
16 июня
|14:00
16 июня
|Заплан.
|Архитекторская: 24
|1:51
16 июня
|2:16
16 июня
|Авария
|Байдукова: 1, 2, 2а, 3, 3А, 5, 7
|11:00
16 июня
|14:00
16 июня
|Заплан.
|Бассейная: 4
|11:00
16 июня
|19:00
16 июня
|Заплан.
|Бассейный 1-й переулок: 10, 12, 13, 16, 17, 17а, 19, 21, 23
|11:00
16 июня
|19:00
16 июня
|Заплан.
|Бассейный 2-й переулок: 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18
|11:00
16 июня
|19:00
16 июня
|Заплан.
|Бассейный 3-й переулок: 19, 21, 23, 23а
|11:00
16 июня
|19:00
16 июня
|Заплан.
|Белякова переулок: 1, 2, 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2А, 2/10, 4, 21, 22
|11:00
16 июня
|14:00
16 июня
|Заплан.
|Бисквитный переулок: 16
|9:00
16 июня
|20:00
16 июня
|Заплан.
|Боженко: 1, 3, 5, 6, 6Б, 7, 8, 9, 11
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Болгарская: 63, 65, 67, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 82/84, 83, 84, 85, 86, 90
|11:00
16 июня
|19:00
16 июня
|Заплан.
|Болгарская: 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11/13, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 40, 63, 65, 67, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 82/84, 83, 84, 85, 86, 90
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Бочарова Генерала: 13, 21А
|15:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Бочарова Генерала: 13, 21А
|9:00
16 июня
|11:00
16 июня
|Заплан.
|Бочарова Генерала: 21
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Ватманский переулок: 1, 2, 4, 5, 6
|11:00
16 июня
|19:00
16 июня
|Заплан.
|Ватманский переулок: 1, 2, 4, 5, 6
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Ветрогонова: 16, 16а, 17, 18, 18а, 18б, 19, 19а, 21, 24, 26, 27, 27а, 27б, 29, 30, 31, 33, 33а
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Винниченко Владимира улица: 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 49, 49а
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Вильямса Академика переулок: 75, 77, 81, 81/1, 81/2, 81/3, 83, 87
|1:51
16 июня
|2:16
16 июня
|Авария
|Водопроводная: 1, 2/4, 3, 3А, 5, 5а, 6, 7, 11
|11:00
16 июня
|19:00
16 июня
|Заплан.
|Водопроводная: 1, 2/4, 3, 3А, 5, 5а, 6, 7, 11
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Вознесенский переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
|11:00
16 июня
|19:00
16 июня
|Заплан.
|Водопроводный 1-й переулок: 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13
|11:00
16 июня
|19:00
16 июня
|Заплан.
|Водопроводный 1-й переулок: 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Водопроводный 2-й переулок: 2, 4
|11:00
16 июня
|19:00
16 июня
|Заплан.
|Водопроводный 2-й переулок: 2, 4
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Гарина улица: 8, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Гагарина переулок: 20
|9:00
16 июня
|19:00
16 июня
|Заплан.
|Героев Обороны Одессы: 48, 52, 52А, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
|15:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Героев Обороны Одессы: 48, 52, 52А, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
|9:00
16 июня
|11:00
16 июня
|Заплан.
|Дача Ковалевского: 1, 1б, 2, 2/3, 2/14, 3
|11:00
16 июня
|14:00
16 июня
|Заплан.
|Дача Ковалевского: 83/5
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Авария
|Дальневосточная улица: 5, 5А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19б
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Добровольского проспект: 120, 122, 124
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Жолио-Кюри улица: 22, 22а, 68, 70авт34
|15:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Жолио-Кюри улица: 22, 22а, 68, 70авт34
|9:00
16 июня
|11:00
16 июня
|Заплан.
|Жолио-Кюри улица: 24А
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Запорожская: 15, 15А, 15В
|11:00
16 июня
|19:00
16 июня
|Заплан.
|Запорожская: 2, 4/8, 8А, 9, 10, 12, 15, 15А, 15В, 16, 18, 19, 19*, 192, 1984
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Змиенко Всеволода переулок: 1, 2, 2-а, 2б, 3, 3а, 4, 4/1а, 6, 7, 22
|11:00
16 июня
|14:00
16 июня
|Заплан.
|Золотой берег: 1, 1-А, 2, 4, 4А, 4Б, 5, 5-А, 5А, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9/4, 9/5, 9/7, 9/8, 9А, 9/10, 9/14, 9А5, 10, 10а, 12, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/1, 21А, 21Б, 22, 24/26, 25, 25А, 28, 29, 30, 30/1, 30/2, 30/7, 30/8, 30Б, 30/10, 30/11, 31, 33, 35, 35а, 35б, 37, 96
|11:00
16 июня
|14:00
16 июня
|Заплан.
|Ильфа и Петрова улица: 55, 55/2
|1:51
16 июня
|2:16
16 июня
|Авария
|Канатная улица: 130, 132
|9:00
16 июня
|20:00
16 июня
|Заплан.
|Княжеская улица: 8, 12, 13, 14, 14з, 15, 16, 17
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Коблевская улица: 10/12, 14, 14/16, 18, 20
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Ковалевского спуск: 1, 1А, 1В, 8, 10
|9:00
16 июня
|20:00
16 июня
|Заплан.
|Королёва Академика: 100, 100/1
|1:51
16 июня
|2:16
16 июня
|Авария
|Крылова: 6А, 7, 8, 9, а, 10, 10а, 11, 11А, 12, 12а, 13, 14, 14а, 14б, 17, 18, 18-1, 18/2, 18-4, 19, 19-2, 21, 21-2
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Крымская: 54, 56, 58
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Краснослободская: 37, 41, 43, 45, 53А, 53-Б, 58, 59, 60, 62, 64, 68а, 78
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Кузнецова Капитана: 69, 79, 80, 85, 89, 89а, 91А, 91Б, 93, 95, 97, 99, 108
|15:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Кузнецова Капитана: 69, 79, 80, 85, 89, 89а, 91А, 91Б, 93, 95, 97, 99, 108
|9:00
16 июня
|11:00
16 июня
|Заплан.
|Лазарева Адмирала: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13/1, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 22А, 24
|11:00
16 июня
|19:00
16 июня
|Заплан.
|Лазарева Адмирала: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13/1, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 22А, 24
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Леваневского: 3/2, 5, 7, 7-9, 7А, 11
|11:00
16 июня
|14:00
16 июня
|Заплан.
|Леонова улица: 57
|9:00
16 июня
|19:00
16 июня
|Заплан.
|Леси Украинки: 45, 47, 49, 78, 80, 80Б, 82, 82Б, 84, 84А, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122
|15:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Леси Украинки: 45, 47, 49, 78, 80, 80Б, 82, 82Б, 84, 84А, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122
|9:00
16 июня
|11:00
16 июня
|Заплан.
|Леваневского переулок: 1, 2, 2а, 3/1, 11
|11:00
16 июня
|14:00
16 июня
|Заплан.
|9-я Линия (посёлок Котовского): 19, 20, 20А, 22, 23, 24
|15:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|9-я Линия (посёлок Котовского): 19, 20, 20А, 22, 23, 24
|9:00
16 июня
|11:00
16 июня
|Заплан.
|10-я Линия (посёелок Котовского): 15, 20
|15:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|10-я Линия (посёлок Котовского): 15, 20
|9:00
16 июня
|11:00
16 июня
|Заплан.
|11-я Линия (посёлок Котовского): 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
|15:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|11-я Линия (посёлок Котовского): 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
|9:00
16 июня
|11:00
16 июня
|Заплан.
|12-я Линия (посёлок Котовского): 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24
|15:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|12-я Линия (посёлок Котовского): 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24
|9:00
16 июня
|11:00
16 июня
|Заплан.
|14-я Линия (посёлок Котовского): 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23
|15:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|14-я Линия (посёлок Котовского): 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23
|9:00
16 июня
|11:00
16 июня
|Заплан.
|22-я Линия (посёлок Котовского): 2, 4
|15:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|22-я Линия (посёлок Котовского): 2, 4
|9:00
16 июня
|11:00
16 июня
|Заплан.
|Люстдорфская дорога: 125, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125а, 125/А2
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Авария
|Ляпунова переулок: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12
|7:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Манежная: 28, 30, 32, 34, 36
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Марсельская: 22, 24
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Маршала Жукова: 12, 14
|0:35
16 июня
|0:51
16 июня
|Авария
|Махачкалинская: 9, 11
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Матросский спуск: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
|9:00
16 июня
|20:00
16 июня
|Заплан.
|Маячный переулок: 1, 3, 3/1, 3А, 5, 7, 9.2
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Авария
|Магистральная улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6В, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 12-А, 12б, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18-А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28-А, 29, 30, 31, 31/4, 31А, 31Б, 31В, 31В/1, 31г, 31д, 31Е, 31з, 31К, 31Л, 31Н, 31а7, 33, 33/2, 33а, 33б, 33а4, 34, 35, 35/2, 35а, 36, 37, 37А, 38, 39А, 42, 42а, 44, 46, 48, 50а
|9:00
16 июня
|19:00
16 июня
|Заплан.
|Мечникова: 120, 122, 128
|11:00
16 июня
|19:00
16 июня
|Заплан.
|Мечникова: 63
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Мичманский переулок 2: 2
|11:00
16 июня
|14:00
16 июня
|Заплан.
|Мясоедовская: 40, 42, 44
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Нескучная улица: 52, 52А, 52А14, 57, 59
|9:00
16 июня
|19:00
16 июня
|Заплан.
|40-летия Обороны Одессы улица: 2
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Ольгиевская улица: 16/18, 24, 25, 27
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Пастера улица: 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
|7:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Пишоновская: 12/1
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Прохоровская: 51, 53, 55, 57, 59, 61
|11:00
16 июня
|19:00
16 июня
|Заплан.
|Прохоровская: 51, 53, 55, 57, 59, 61
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Рыбачья улица: 1, 3, 3/1
|11:00
16 июня
|14:00
16 июня
|Заплан.
|Слепнёва переулок: 1, 4
|9:00
16 июня
|20:00
16 июня
|Заплан.
|Софиевская: 2б, 4, 4/6, 6, 46
|7:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Сосюры улица: 1, 1а, 55, 57, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 76а, 78, 80, 82
|9:00
16 июня
|19:00
16 июня
|Заплан.
|Столбовая: 20, 20А, 22, 24, 24а, 24Б, 24/11, 26
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Старосенная площадь: 3, 5, 7, 13, 15, 15А
|11:00
16 июня
|19:00
16 июня
|Заплан.
|Суперфосфатная улица: 1/2, 3, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 9А, 9б, 12, 13, 14, 16, 16А, 17а, 17Б, 18, 19, 21, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40, 40А
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Тираспольское шоссе: 21, 23, 25А, 27
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Тимирязева 1-й переулок: 5
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Авария
|Тимирязева 3-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 4/1, 5, 5а, 5б/1, 6, 7, 7а, 8, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 8Д, 8Е, 8Є, 10, 10а, 10-Б, 10-В, 12, 14
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Авария
|Тимирязева 4-й переулок: 3, 4, 5, 7, 9, 10
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Авария
|Тимирязева 5-й переулок: 1, 2, 3, 5, 6, 6/2, 6а, 7, 9, 9а, 10
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Авария
|Узкий переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 5б, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 13, 14, 14Г
|11:00
16 июня
|14:00
16 июня
|Заплан.
|Училищная улица: 22, 26
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Фестивальный: 1А, 2, 3, 4, 11, 12
|11:00
16 июня
|14:00
16 июня
|Заплан.
|Фонтанская дорога: 114, 118, 165, 165/7, 173, 173/2
|11:00
16 июня
|14:00
16 июня
|Заплан.
|Фонтанская дорога: 165, 165/16
|9:00
16 июня
|12:00
16 июня
|Заплан.
|Хмельницкого Богдана: 31, 33, 64, 66
|11:00
16 июня
|19:00
16 июня
|Заплан.
|Хмельницкого Богдана: 23, 25, 27, 29, 31, 33, 52, 54, 58, 64, 66
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Цветаева Генерала: 1, 1/26
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Черняховского: 12, 12А, 12Б, 12В, 16, 18
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Заплан.
|Шишкина улица: 58/1, 58/2, 60, 63, 63А, 63в
|9:00
16 июня
|17:00
16 июня
|Авария
|Яхненко Семёна: 1, 2/3, 2/3/а, 2/3/б, 2/3/в, 2/3/г, 2/11, 2/11а, 2/11б, 2/11в, 2/12, 2/12а, 2/14, 2/14а, 2/15, 2/18, 2/18А, 2/18Б, 2/19/а, 2/19/б, 2/19/в, 2/19/г, 2/19/д, 2/19/е
|11:00
16 июня
|14:00
16 июня
|Заплан