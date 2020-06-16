В Одессе за неделю появились на свет 184 малыша

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 184 новорожденных, в числе которых четыре пары близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Убедительное численное превосходство на минувшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 106. Также за неделю увидели свет 78 маленьких одесситок», — говорится в сообщении.

Наибольшее число родов на прошлой неделе приняли медики городского родильного дома №7, где появились на свет 48 младенцев.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 219 новорожденных и тоже 4 двойни.