COVID-19 в Украине: вакцины нет, за сутки умерли 149 пациентов

За сутки в Украине выявили 4 685 случаев коронавируса, 149 — смертельных.
Об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов.
«В Украине по состоянию на 30 января лабораторно подтверждено 1 216 278 случаев COVID-19, из них за сутки – 4 685″, — проинформировал министр, обещающий в середине февраля начать вакцинацию жителей Украины.
Также министр сообщает, что за сутки заболели 200 детей и 336 медработников, госпитализировано 1 906 человек, выздоровело — 11 317, протестировано 41 781 (в том числе методом ПЦР — 23 871, методом ИФА — 17 910).
Отмечается, что за всё время пандемии в Украине умерло 22 628 пациентов, проведено ПЦР-тестов — 6 232 960.
За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (412), Львовской (353) областях и Киеве (341).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 341 случай;
- Винницкая область — 241 случай;
- Волынская область — 146 случаев;
- Днепропетровская область — 335 случаев;
- Донецкая область — 170 случаев;
- Житомирская область — 158 случаев;
- Закарпатская область — 245 случаев;
- Запорожская область — 220 случаев;
- Ивано-Франковская область — 412 случаев;
- Киевская область — 325 случаев;
- Кировоградская область — 36 случаев;
- Луганская область — 108 случаев;
- Львовская область — 356 случаев;
- Николаевская область — 84 случая;
- Одесская область — 174 случая;
- Полтавская область — 104 случая;
- Ривненская область — 116 случаев;
- Сумская область — 77 случаев;
- Тернопольская область — 124 случая;
- Харьковская область — 280 случаев;
- Херсонская область — 52 случая;
- Хмельницкая область — 123 случая;
- Черкасская область — 155 случаев;
- Черновицкая область — 186 случаев;
- Черниговская область — 117 случаев.
Как сообщала Одесса News, Украина по состоянию на 30 января находится на 17-м месте в списке стран с наибольшим количеством заболевших коронавирусом.
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