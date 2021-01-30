COVID-19 в Украине: вакцины нет, за сутки умерли 149 пациентов

За сутки в Украине выявили 4 685 случаев коронавируса, 149 — смертельных.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов.

«В Украине по состоянию на 30 января лабораторно подтверждено 1 216 278 случаев COVID-19, из них за сутки – 4 685″, — проинформировал министр, обещающий в середине февраля начать вакцинацию жителей Украины.

Также министр сообщает, что за сутки заболели 200 детей и 336 медработников, госпитализировано 1 906 человек, выздоровело — 11 317, протестировано 41 781 (в том числе методом ПЦР — 23 871, методом ИФА — 17 910).

Отмечается, что за всё время пандемии в Украине умерло 22 628 пациентов, проведено ПЦР-тестов — 6 232 960.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (412), Львовской (353) областях и Киеве (341).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 341 случай;

Винницкая область — 241 случай;

Волынская область — 146 случаев;

Днепропетровская область — 335 случаев;

Донецкая область — 170 случаев;

Житомирская область — 158 случаев;

Закарпатская область — 245 случаев;

Запорожская область — 220 случаев;

Ивано-Франковская область — 412 случаев;

Киевская область — 325 случаев;

Кировоградская область — 36 случаев;

Луганская область — 108 случаев;

Львовская область — 356 случаев;

Николаевская область — 84 случая;

Одесская область — 174 случая;

Полтавская область — 104 случая;

Ривненская область — 116 случаев;

Сумская область — 77 случаев;

Тернопольская область — 124 случая;

Харьковская область — 280 случаев;

Херсонская область — 52 случая;

Хмельницкая область — 123 случая;

Черкасская область — 155 случаев;

Черновицкая область — 186 случаев;

Черниговская область — 117 случаев.

Как сообщала Одесса News, Украина по состоянию на 30 января находится на 17-м месте в списке стран с наибольшим количеством заболевших коронавирусом.

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